Europa: iedereen wil met Mark Rutte praten

Sommigen voorspelden dat Mark Rutte met zijn zuinige opstelling over het Europese reddingsfonds de paria van Europa zou worden.

Niets is minder waar.

De toppers van Europa staan in de rij om met hun zeer ervaren collega te praten. Vorige week vis eten met Macron, gisteren aan de dis in Berlijn met Merkel, Charles Michel kwam al op bezoek en de Italiaan Conte komt vandaag.

En in Berlijn bleek uit niets dat Rutte geïsoleerd staat.

Rutte was haar eerste buitenlandse gast in de Berlijnse Kanselarij sinds het begin van de pandemie, zei Merkel.

‘We zijn er allemaal over uit dat bijzondere antwoorden nodig zijn’, zei Merkel. ‘Dit treffen is heel belangrijk. Wat we gemeen hebben is dat we Europa weer sterker en concurrerender willen maken. De wereld slaapt niet.’ Ze onderstreepte dat er nog werk te doen is om eenstemmigheid te bereiken onder de 27 EU-lidstaten.

Rutte zei zich ‘volledig’ aan te sluiten bij het streven ‘Europa gemeenschappelijk sterk te maken’. ‘Met Nederland en Duitsland kan het alleen goed gaan als het met heel Europa goed gaat. Onze economieën zijn met elkaar verbonden. Als nettobetaler benadrukken we wel dat we zuinig moeten zijn met geld’.

Er wordt naar Rutte heel goed geluisterd door Europa, zoveel is duidelijk.