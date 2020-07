Rutte tóch akkoord met coronasubsidies Italië en Spanje

Premier Mark Rutte is tóch bereid akkoord te gaan met het verstrekken van subsidies in plaats van leningen aan door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen zoals Italië en Spanje.

Die lidstaten moeten dan wel ‘harde garanties’ afgeven dat zij het geld investeren in versterking van hun economieën én daarnaast hun arbeidsmarkt en pensioenstelsel grootscheeps hervormen.

Dat zei de VVD-premier dinsdag in de Tweede Kamer. Rutte voegde er de eis aan toe dat alle andere lidstaten mogen meebeslissen over de hervormingsplannen van de ontvangende landen. Als die niet voldoende zijn, wil Nederland zijn veto gebruiken om de geldsteun tegen te houden. Hij zei ‘pessimistisch’ te zijn dat de zuidelijke EU-landen deze voorwaarden ‘accepteren.’

“Wij zijn nog steeds alleen maar voor leningen”, zei Rutte dinsdag tijdens een Kamerdebat over de aanstaande EU-top. “Maar als landen toch willen weten wat de weg naar subsidies is, dan moet ik kunnen uitleggen aan het Nederlandse parlement en aan de Nederlandse burgers dat in ruil daarvoor fundamentele hervormingen plaatsvinden die tot nu toe stil hebben gelegen.”