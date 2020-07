Partij voor de toekomst wil Johan Derksen op de lijst

Henk Otten, de sterke kracht achter de Partij voor de Toekomst, heeft dwarsligger Johan Derksen gepolst of deze bereid is kandidaat te zijn bij de Tweede Kamerverkiezing volgend voorjaar. Derksen heeft in principe toegezegd. Hij krijgt dan een plaatst laag op de lijst, als ‘lijstduwer’. Maar de mogelijkheid bestaat dat er zoveel mensen op Derksen stemmen dat hij met voorkeurstemmen in de kamer komt.

Wat Henk Krol en Femke van Merel van Kooten (ex Partij voor de Dieren) vinden van toetreding van Derksen tot hun kringen is niet bekend