Italië krijgt 209 miljard: Conte zit vol goede bedoelingen

Na een marathonsessie is er in Brussel vanochtend een akkoord bereikt over de coronamiljarden. Italië is blij. Het land krijgt 209 miljard euro uit de pot. Premier Conte belooft hervormingen.

Van die 209 miljard euro is 81 miljard een gift en 127 miljard een lening tegen een zeer gunstige rente. De Italiaanse premier hoopt sterker uit de crisis te komen. “Nu moeten we het geld gebruiken voor investeringen en structurele hervormingen,” zei Conte tegen persbureau Reuters vanochtend. “We hebben nu de kans het land groener, digitaler en innovatiever te maken, we zullen het geld investeren in scholen, universiteiten, research en infrastructuren.”

De Italianen krijgen niet helemaal de vrije hand. Brussel houdt toezicht op de besteding van de miljarden. Toch is het land heel erg blij. “Een historische dag voor Europa en voor Italië”, twitterde Conte vanochtend euforisch.