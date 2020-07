Dat Donald Trump tijdens de coronacrisis niet zijn finest hour beleefde, daar is iedereen het wel over eens. De VS is zowel wat aantal besmettingen als aantal doden betreft verreweg het zwaarst getroffen land ter wereld. En de president stapelde verzinsel op leugen om die waarheid te verdoezelen.

Hoe groot het contrast is tussen Trumps woorden en de realiteit blijkt uit dit krachtige filmpje van The Lincoln Project (een groepje prominente Republikeinen dat van Trump af wil).