Michelle en Barack, een stel uit Chicago

Op 26 mei, 1996 bezocht fotografe Mariana Cook het echtpaar Obama, toen nog volkomen onbekende mensen, in het kader van een fotografieproject van echtparen in Amerika. De New Yorker publiceert een uittreksel met interessante foto's.

Barack: "Mijn hele leven heb ik geprobeerd een familie bij elkaar te knutselen. Door verhalen, door herinneringen, door vrienden, door ideeen. Michelle heeft een heel andere achtergrond. Een heel stabiel twee oudergezin, moeder was thuis, broertje, hond."

Michelle: "Het zit er dik in dat Barack politicus wil worden, maar zeker is dat nog niet. We hebben daar wat spanning over. Ik hou niet zo van politiek. Ik denk ook dat hij te goed is voor dat soort geweld, dat cynisme."