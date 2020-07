‘Waarom vertrouwen op het kabinet? In maart liepen ze ook achter de feiten aan’

‘Er is een gebrek aan urgentiegevoel dat niet past bij de huidige signalen’, zegt Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de VU in Amsterdam tegen De Volkskrant. ‘Het verhoogde aantal besmettingen duidt op een potentieel exponentiële curve. Als je vroeg erbij bent, kun je zo’n curve platleggen en veel ellende besparen. De vraag is: wanneer zit je in die curve? Het Outbreak Management Team en het kabinet zeggen: laten we het aankijken. Wij zeggen: die curve lijkt verdacht veel op die van begin maart. Daarom moeten we nu handelen.’

Koopman en drie andere experts schreven een brandbrief: er moet iets gebeuren. Nu.

Testen moeten volgens het viertal laagdrempeliger, zodat ook mensen die slecht ter been zijn of geen auto hebben zich laten testen, bijvoorbeeld door bezoek aan huis. Er moet meer geïnvesteerd worden in het bron- en contactonderzoek, een proces dat nu niet grondig en snel genoeg zou worden uitgevoerd. Reizigers die uit risicogebieden komen moeten verplicht in quarantaine, die kan worden ingekort na twee negatieve testuitslagen. De experts roepen ook op tot een mondkapjesplicht in winkels en eventueel horeca.