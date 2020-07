Feike Sijbesma: ‘Voorkom een lockdown en grijp nu stevig in’

Feike Sijbesma, de speciaal coronagezant van het kabinet, vreest een tweede coronagolf. In NRC zegt de oud-topman van DSM dat hij wil dat het kabinet ingrijpt om een nieuwe lockdown te voorkomen. “We houden bijna geen afstand meer, over mondkapjes is onduidelijkheid en we laten ons heel weinig testen. Het gaat niet goed”, zegt hij in de krant.

Het lijkt op februari/maart, vindt hij. “We zagen het in februari niet aankomen, zelfs niet toen het er echt aan kwam. Dat zie je nu weer. We vragen ons opnieuw af of sommige maatregelen, zoals een mondkapjesplicht, wel proportioneel zijn. Maar stevige acties nu zijn beter dan later weer een lockdown. Dat is economisch veel verstorender.”

Sijbesma vindt dat het kabinet te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan over het nut van mondkapjes. “Ik ben blij dat het kabinet en het OMT nu bij elkaar gaan zitten. Laat ze hierover een duidelijk besluit nemen. Anders creëer je bij de mensen vrijblijvendheid en onduidelijkheid”.