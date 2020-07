Waar Obama ‘s nachts wakker van ligt als het om Trump gaat

Barack Obama liet zich in het verleden niet vaak expliciet uit over president Trump. Veelzeggend is dat de voormalige president van de VS zijn naam bewust bijna nooit uitsprak. Nu de verkiezingen eraan komen, pakt Obama de huidige baas van Amerika wél hard aan.

De geliefde oud-president vertelde deze week waar hij ‘s nachts wakker van ligt als het om Trump gaat. Tijdens een virtuele fundraiser voor de Democratische kandidaat Joe Biden zei Obama dat hij vreest dat Donald Trump de legitimiteit van de verkiezingen in twijfel trekt als hij verliest. Dat schrijft The New York Times donderdag.

Ook is hij bezorgd over de manier waarop Trump kiezers voor zich probeert te winnen. Naar verluidt zei Obama dat “Trump probeert om de angst en woede van mensen, die het soms moeilijk hebben en hun vooruitzichten en gemeenschappen achteruit zagen gaan, om te buigen tot een racistische, nationalistische en seksistische manier van denken.”

Tijdens een andere virtuele samenkomst zou Obama zelfs hebben gezegd dat hij ‘nog steeds geschokt en woedend is’ over Trumps gebruik van racistische termen om de coronacrisis te beschrijven. In een video die het campagneteam van Biden vorige week uitbracht sprak Obama er schande van dat Trump weigert de verantwoordelijkheid te nemen voor de rampzalige aanpak van de coronapandemie.