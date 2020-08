‘Brits parlementslid en oud-minister vast na beschuldiging verkrachting’

Engeland speculeert welke oud-minister is opgesloten vanwege een beschuldiging dat hij een medewerkster seksueel heeft misbruikt. Volgens The Times is de beschuldiging zo geloofwaardig dat de man in hechtenis is genomen.

De klacht is afkomstig van een vroegere medewerker van het parlementslid. De vrouw van in de twintig zou misbruikt zijn tijdens hun relatie. Zo zou ze gedwongen zijn tot seks. De identiteit van de politicus werd niet bekendgemaakt.

De Londense politie zegt dat er vrijdag een klacht binnenkwam gaan over vier verschillende gebeurtenissen, die plaatsvonden tussen juli 2019 en januari 2020.