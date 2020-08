Weer rampzalig interview Trump: “We hebben minder doden dan de wereld”

Donald Trump blijft blunderen in de coronacrisis. In een pijnlijk interview met Axios, dat HBO online plaatste, wilde hij met een grafiek bewijzen dat ‘Amerika minder doden heeft dan de wereld’. Ook zou het virus ‘onder controle zijn’ in de VS.

De Australische interviewer Jonathan Swan wijst de Amerikaanse president erop dat zijn vergelijking met ‘de wereld’ geen steek houdt. “Je vergelijkt de doden met het aantal besmettingen, maar het gaat om het aantal doden als percentage van de bevolking,” corrigeert Swan. Maar ‘dat kun je niet doen’, meent Trump.

De president beweert met droge ogen dat het virus ‘onder controle’ is. Als Swan zegt dat er toch elke dag duizend Amerikanen doodgaan aan Covid-19 antwoordt Trump weinig empathisch: “Mensen sterven dat is waar, maar het is wat het is.” Het virus is “zoveel onder controle, als het kan.”

De VS heeft momenteel de meeste besmettingen (4,6 miljoen) en meeste doden (154.000) ter wereld.

Bekijk hier het hele interview:

Of een samenvatting van CNN: