‘Bill Clinton was op feestjes Jeffrey Epstein’

Het ziet er niet goed uit voor Bill Clinton. De 73-jarige oud-president van de VS wordt opnieuw in verband gebracht met de overleden, misbruikverdachte Jeffrey Epstein. Oud-F1-coureur Eddie Irvine (54) zou Clinton hebben gezien op een van Epsteins feestjes.

Irvine was zelf eveneens op de feestjes van de miljardair, die zelfmoord pleegde in zijn cel. “Ik herinner me dat hij er ook rondhing,” zegt hij over Clinton in The Sun. Verdere details geeft hij niet.

Wel zegt hij Epstein en zijn ex-vrouw Ghislaine Maxwell te hebben gezien met Virginia Giuffre, die zegt op 17-jarige leeftijd misbruikt te zijn door de Britse prins Andrew. “Ik had er geen idee van, dat zij minderjarige meisjes zouden verhandelen. Ik kan me herinneren dat ik haar een paar keer heb gezien, maar ik zou gezegd hebben dat ze twintig was. Ik heb nooit jonge meisjes gezien.”

Irvine weet zeker dat Clinton ook op de feestjes was, net als veel andere bekende personen. Het is niet de eerste keer dat Clinton in verband wordt gebracht met Epstein. Eerder verklaarde Virginia Giuffre al dat de oud-president op het zogenaamde ‘orgie-eiland’ van Epstein was. Dat heeft Clinton altijd ontkend.