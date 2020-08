Professor voorspelt uitslag Amerikaanse verkiezingen altijd juist. Dit is zijn nieuwste prognose

Professor Allan Lichtman van de American University in Washington voorspelt al sinds 1984 de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen correct. Hij doet nu ook een uitspraak over de verkiezingen van november: Democraat Joe Biden zal het net redden, maar veel scheelt het niet.

De hoogleraar baseert zijn voorspellingen op 13 ‘sleutels tot het Witte Huis’ die hij in 1980 bedacht. Die sleutels zijn bijvoorbeeld charisma, sociale onrust en de staat van de economie. Op basis van deze sleutels wist Lichtman bijvoorbeeld als een van de weinigen te voorspellen dat Donald Trump zou winnen van Hillary Clinton.

Nu verwacht hij verlies voor Trump. “De dertien sleutels voorspellen dat Trump het Witte Huis kwijt zal raken”, vertelde hij deze week in de New York Times. De overwinning van Biden wordt wel nipt: bij zeven sleutels is de Democraat in het voordeel, bij zes sleutels is het Trump. Bovendien benadrukt Lichtman dat de situatie nog kan veranderen.

Op dit moment profiteert Trump van het voordeel van de zittende president. Ook is er bij zijn eigen partij geen goede uitdager. Verder heeft hij enkele grote veranderingen doorgevoerd. Daarnaast is Biden ‘niet charismatisch’. De sociale onrust rondom de coronapandemie en de Black Lives Matter-beweging plus de economische crisis spelen Biden juist weer in de kaart.

Het zou genoeg moeten zijn om Trump uit het Witte Huis te wippen, maar zoals gezegd: er kan nog van alles gebeuren.