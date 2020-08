Rutte: ‘Corona is niet voorbij. En de opleving is onze eigen schuld’

4 Nieuwe maatregelen

“Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen die we hadden geboekt. Een tweede lockdown willen we niet en hoeft er ook niet te komen.

“Te veel mensen houden zich niet aan de regels. Vooral tegen de mensen en toeristen in Amsterdam zeg ik, ook namens de burgemeester: blijf we uit de drukte.”

“Veel besmettingen gebeuren thuis. Dis beperk hoeveel mensen op bezoek komen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Er zijn meer een meer besmettingen, omdat we te dicht op elkaar zitten.”

Laten we er vredesnaam voor zorgen dat we een tweede lockdown voorkomen.

Lokaal hebben burgemeesters allerlei middelen. Om kroegen eerder te sluiten of bezoekers te weren bij sportwedstrijden.”

Het kabinet heeft twee landelijke maatregelen.

Beperking van de activiteiten bij opening studiejaar. Geen ontgroening.

Horeca wordt gedwongen scherper te controleren en horeca-gelegenheid gaan 14 dagen als er te veel besmettingen zijn

Minister De Jonge: “Vooral Amsterdam, Rotterdam en West-Brabant zijn zorgelijk. Het is nu nog steeds veel minder erg dan in het voorjaar. Maar omdat we weten hoe het na maart ging, moeten we heel goed uitkijken dat het niet weer zo erg wordt”

Reizigers die terugkomen uit ‘oranje’ landen moeten 14 dagen in quarantaine

Vanaf 1 september wordt de landelijke app ingevoerd

Uitslag test komt digitaal beschikbaar