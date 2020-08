Prinses Leonor, 14, moet de Spaanse kroon redden

Met de Spaanse monarchie gaat het slecht. De ex-koning heeft zichzelf in een wolk schandalen in ballingschap gestuurd. Te veel vriendinnen, te veel fraude, te veel zwart geld. Hij schijnt in rijkelui-landje Abu Dhabi te zitten.

Zijn zoon, de huidige koning Felipe VI, probeert zoveel mogelijk afstand te nemen van zijn voorganger. Maar het ontgaat Spanjaarden niet dat dat zijn vader is. En dat een van zijn zwagers, getrouwd met zijn zusje, wegens fraude in de gevangenis zit. Het hele gezin straalt uit teveel om geld te geven en te weinig om Spanje.

Mocht de Spaanse monarchie overleven dan zal het moeten komen van de volgende generatie. En dat ziet er goed uit. De kroonprinses is Leonor en die maakt nu al indruk op haar volk.

Afgelopen november maakte Leonor haar debuut als spreker in het openbaar tijdens een prijsuitreiking in Barcelona waar ze gasten charmeerde door te spreken in het Spaans, Catalaans, Engels en Arabisch. Dat ze Catalaans spreekt vinden de mensen uit de streek rond Barcelona heel prettig.

“Leonor is nog jong, maar modern, goed opgeleid en een vrouw – wat belangrijk is omdat de feministische beweging in Spanje groeit”, zegt een bron in het paleis tegen de Times. “Ze is een geweldige aanwinst.”