Producent remdesivir onder vuur: middel kost 6 euro, wordt verkocht voor 2.000 euro

De Amerikaanse farmaceut Gilead ligt onder vuur, omdat het een volledige behandeling met coronamedicijn remdesivir wil verkopen voor 2.000 euro, terwijl het middel maar 6 euro kost om te maken. Zowel Democraten als Republikeinen willen nu dat Amerika het patent afpakt van de geneesmiddelenfabrikant.

Dat schrijft de groep politici in een brief aan president Trump. De Britse farmacoloog Andrew Hill rekende uit dat een flesje remdesivir, oorspronkelijk een ebolamedicijn, één dollar kost om te maken, terwijl Gilead 390 dollar rekent. Een volledige behandeling met zes flesjes komt neer op omgerekend bijna 2.000 euro.

Gilead zegt dat deze berekeningen niet kloppen, maar het bedrijf heeft de schijn tegen. In India, waar er geen patent rust op het middel, werkt een andere farmaceut aan een gelijksoortig medicijn, dat maar 360 euro kost voor een volledige behandeling.

De Democratische en Republikeinse politici vragen in een brief aan president Trump om het patent af te nemen van Gilead. Zo kan ieder bedrijf aan een eigen versie van het middel werken, die dan hoogstwaarschijnlijk goedkoper is. Hun argument is dat Gilead al 70 miljoen dollar aan belastinggeld heeft ontvangen en daarom nu niet meer zo’n hoge prijs mag vragen.

Hoe effectief het medicijn precies is, valt nog te bezien. Een studie onder iets meer dan duizend patiënten wees uit dat ze vier tot vijf dagen eerder het ziekenhuis konden verlaten door gebruik van remdesivir. Het is dus zeker geen wondermiddel.