Diederik Gommers: “Verwacht geen heldendaden zonder te praten over salarisverhoging”

Leden van de coalitie verlieten gisteren bewust de Tweede Kamer om een stemming over een salarisverhoging voor zorgpersoneel tegen te houden. Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, reageerde bij Op1 emotioneel: “Verwacht van ons geen heldendaden als we het hier niet over kunnen hebben.”

PVV-leider Geert Wilders wilde stemmen over de salarisverhoging, maar daarvoor moeten minimaal 76 Kamerleden aanwezig zijn. Doordat de coalitie de Kamer verliet was dat quorum er niet meer. “Ongehoord”, vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. “Ondemocratisch en oncollegiaal”, oordeelde ook GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Gommers was gisteravond bij Op1 teleurgesteld. “Je verwacht van die verpleegkundigen dat ze straks weer moeten leveren en iedere keer gebeurt dit. Vorige keer is er drie keer gestemd over salarisverhoging. Het kan zijn dat er geen geld is, maar zeg dat dan. Verwacht van ons geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet eens over kunnen praten.”

Geëmotioneerd gaat hij verder: “Ik kan er echt kwaad om worden. Er was gezegd: jongens, wat we meegemaakt hebben, dat moeten we nooit meer doen. We moeten structureel werken aan betere plannen. Daar hebben we nu tijd voor. Maar als er dan gesprekken zijn, geeft niemand thuis. Dan voelen we ons niet gehoord. Terwijl we er wel weer moeten zijn als de patiënten voor de deur staan. Natuurlijk gaan we hen als dokter of verpleegkundige behandelen, maar het voelt niet goed.”