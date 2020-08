Al die coronadoden? Volgens Trump wil God hem alleen maar testen

Alleen al in de VS zijn 170.000 coronadoden. Die mensen zijn allemaal gestorven, zodat God Donald Trump kon testen. Althans dat durfde de Amerikaanse president maandag te beweren.

Tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minnesota schepte Trump op over het ‘economische wonder’ dat hij zou hebben verricht, voordat Covid-19 het leven in Amerika overhoop gooide. Trump beschrijft vervolgens een gesprek dat hij met God had over zijn prestaties. “We hebben de beste economie in de geschiedenis van de wereld opgebouwd en nu ga ik dat opnieuw doen,” zei hij zogezegd tegen de almachtige.

Test

“Weet je wat het is?” vroeg Trump aan zijn publiek. “Het is God, die me test. Hij zei: ‘Je weet dat het je één keer is gelukt’. En ik zei, ‘Heb ik het niet geweldig gedaan, God? Ik ben de enige die dat kon doen’.”

Volgens Trump was God niet zo gecharmeerd van zijn gepoch. “God zei, ‘dat moet je niet zeggen. Nu laten we je het nog een keer doen’.” Het publiek begon te lachen. “Ik zei, ‘oké, ik ben het met je eens, je hebt me’,” gaat Trump verder. “Maar ik deed het één keer. En nu doe ik het opnieuw.”

Onchristelijk

Een non legt haarfijn uit dat het zo niet werkt bij God. Zuster Simone Campbell van een katholieke welzijnsorganisatie: “Het is niet alsof God hem dit aandoet. Het zijn de consequenties van zijn keuzes. Hij laat duidelijk zien geen zorgen te hebben om het lijden van mensen. Dat maakt het naar mijn mening een erg onchristelijk statement.”