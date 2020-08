Russische oppositieleider Navalny in coma vermoedelijk door ‘vergif in thee’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny ligt in coma in het ziekenhuis, nadat hij is vergiftigd, schrijft zijn woordvoerder op Twitter. Vermoedelijk is het gif in zijn thee gestopt.

“Navalny is de belangrijkste politieke tegenstander van het Kremlin”, zei correspondent David Jan Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal. “Hij is eigenlijk de enige politicus van de oppositie die ertoe doet.”

Volgens zijn woordvoerder zat het gif in zijn thee. “Dat was het enige dat hij in de ochtend heeft gedronken”, schrijft ze. “Volgens artsen wordt gif in warme dranken sneller opgenomen.”

Navalny vloog vanochtend van de Siberische stad Tomsk naar Moskou en voelde zich onderweg niet goed. Reden om tussentijds te landen in Omsk, waar de Poetin-criticus naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Twee jaar geleden werd Navalny uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen omdat hij een strafblad heeft”, aldus Godfroid. “Hij is veroordeeld voor fraude, een manier voor de autoriteiten om hem de mond te snoeren.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat Navalny werd vergiftigd. Een jaar geleden zou ook al een poging zijn ondernomen, aldus zijn woordvoerster.