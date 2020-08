De dochter van Kellyanne is helemaal klaar met haar ouders

Claudia (15), de Trump-hatende dochter van Kellyanne Conway is klaar met haar ouders. Ze wil andere.

De linkse Claudia heeft de hele zomer openlijk ruzie gemaakt met haar ouders op TikTok en Twitter. Op een gegeven moment vroeg het progressieve icoon Alexandria Ocasio-Cortez om haar te adopteren .

Ze vindt haar moeder verschrikkelijk, vanwege het feit dat die al vier jaar een belangrijke steunpilaar is van president Trump. Maar voor haar vader, die Trump haat, maar wel oerconservatief is, heeft ze amper meer waardering.

“Wat mijn vader betreft, politiek gezien zijn we het over niets eens. We hebben toevallig allebei gezond verstand als het om onze huidige president gaat.” tweette Claudia.

‘Het werk van mijn moeder heeft mijn leven verpest’, schreef ze.

“Hartverscheurend dat ze bij Trump blijft na jarenlang haar kinderen te hebben zien lijden. Egoïstisch. Het draait allemaal om geld en roem, dames en heren.” Haar laatste openbare woede-uitbarsting volgde toen we ontdekte dat haar moeder een van de sprekers is die Trump gaan aanprijzen bij de Republikeinse conventie, die vanavond begint.

Haar ouders hebben geluisterd en zich beiden teruggetrokken uit de politieke strijd, om beter voor hun 4 kinderen te kunnen zorgen