Trump ontkent herseninfarctjes, maar waarom sleept hij met zijn been? (video)

Donald Trump ontkent dat hij meerdere kleine hersenbloedingen heeft gehad en ook dat hij daarom in november stiekem in het ziekenhuis is behandeld. Dat gerucht werd de laatste dagen sterker, omdat het staat in een boek van een New York Times verslaggever. Volgens dat boek was Mike Pence, de vice-president die dag in November stand-by, wanneer Trump onder narcose moest worden gebracht.

Er waren al eerder beelden waarop te zien is dat Trump zich soms moeilijk beweegt. Beelden bijvoorbeeld van de knullige manier waarop hij een loopplank afschuifelt.

Daar is nu het volgende beeld bijgekomen waarop het linkerbeen van Trump lijkt te slepen.