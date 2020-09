‘Trump huurde een nep-Obama om hem te kunnen ontslaan’

Donald Trump is geobsedeerd door zijn voorganger Obama. Dat wisten we al. En ook dat dat alles te maken heeft met de huidskleur van Obama. Trump vond tenslotte ook Mandele een sucker.

Maar de obsessie van Trump ging ver, schrijft zijn ex-advocaat Michael Cohen in zijn boek. Cohen heeft in zijn leven veel gelogen: dat was zijn werk. Hij zou dus weer kunnen liegen. Maar hij heeft wel documenten die beweringen staven en er is de bijgaande foto.

Trumps minachting voor Obama was zo extreem dat hij een “Faux-Bama” huurde als speler in een video waarin Trump “ritueel de eerste zwarte president kleineerde en hem vervolgens ontsloeg”.

Cohen’s boek, ‘Disloyal: A Memoir’, noemt niet de man die was ingehuurd om Obama te spelen, maar het bevat wel een foto van Trump die achter een bureau zit, tegenover een zwarte man met een pak met een Amerikaanse vlagspeld op de revers. Op het bureau van Trump liggen twee boeken, één met de naam van Obama in grote letters.