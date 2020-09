Voormalige hoogste rechter van Nederland: “Grapperhaus moet aftreden”

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid had moeten aftreden vanwege het schenden van de coronaregels. Dat zei de voormalige hoogste rechter van Nederland, Geert Corstens, in Buitenhof zondag. “Hij is niet meer geloofwaardig.”

Corstens, van 2008 tot 2014 president van de Hoge Raad, vindt dat de minister de eer aan zichzelf had moeten houden. “Hij heeft deze coronacrisis voortdurend gepropageerd dat we ons aan de regels moeten houden. De belangrijkste regel is de 1,5 meterregel. Dat hebben we tot vervelens toe moeten aanhoren.’’

Grapperhaus had ‘op zijn klompen kunnen aanvoelen’ dat de handhaving van de coronaregels lastig zou worden op zijn bruiloft. Op foto’s was te zien hoe de minister zijn schoonmoeder knuffelde en diverse mensen de hand schudde. Ook zijn gasten hielden zich niet aan de regels. Corstens begrijpt wel dat mensen die een boete hebben gekregen het gedrag van de minister aangrijpen om bij de rechter onder hun straf uit te komen.

Dat Grapperhaus nu ook nog de boetes gaat verlagen, maakt de zaak nog erger, aldus de oud-rechter. “Dit is een nieuwe regel, die moet indalen in het morele bewustzijn van mensen. Dat is een moeilijk proces. Daar heeft de regering veel aan gedaan, met veel voorlichting. Als je dan zelf de regel overtreedt en vervolgens de straffen gaat verminderen, ben je het ene kwaad op het andere aan het stapelen.’’