“Kremlin gaf opdracht vergiftiging Navalny”

Het Kremlin heeft de opdracht gegeven om de Russische oppositieleider Aleksej Navalny te vergiftigen. Dat schrijft Duitse krant Die Zeit op basis van anonieme bronnen.

Volgens hen kreeg Navalny een nieuw type van het gif novitsjok, dat nog gevaarlijker is. Hij moest overlijden in het vliegtuig, maar dat is niet gelukt, onder meer door het kordate optreden van de piloot, die direct een tussenlanding maakte in Omsk en de artsen die hem meteen antigif atropine toedienden.

Gewone criminelen zijn niet in staat om dit nieuwe gif te maken, zeggen de bronnen en aangezien Navalny onder voortdurende bewaking stond van de Russische geheime dienst is het ‘ondenkbaar’ dat het buitenlandse geheime diensten zou lukken om de politicus op Russisch grondgebied te vergiftigen, klinkt het in Die Zeit.

“Dit laat maar één aannemelijke conclusie over: het was het Kremlin dat het bevel gaf om de ongewenste politicus uit de weg te ruimen”, schrijft de krant. Volgens de bronnen vonden Duitse artsen het gif in de hals van een flesje waaruit Navalny dronk. Ook zaten er resten op zijn handen.

Navalny werd op 20 augustus ziek aan boord van een vliegtuig dat van Tomsk naar Moskou vloog. Vermoedelijk zat er gif in zijn thee. De piloot maakte een tussenlanding in Omsk, waar de oppositieleider in coma werd gehouden. Op 22 augustus werd Navalny naar het Berlijnse Charité-ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels volledig is hersteld.