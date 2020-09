Historicus: “Trump is in staat een catastrofale oorlog te ontketenen”

“Onder president Donald Trump raakte Amerika totaal gepolariseerd”, zegt journalist en historicus Ian Buruma in Vlaamse krant De Morgen. Hij maakt zich grote zorgen over de toestand van de Verenigde Staten.

De sinoloog en schrijver woonde en werkte de afgelopen 15 jaar in de VS. “Aanhangers van de ene politieke partij zien militanten van de andere partij niet langer als mensen met een verschillende overtuiging met wie desondanks kan worden samengeleefd. Nee, ze zien elkaar als te bestrijden aartsvijanden. Voor een democratie is dat niet gezond. Je moet je er altijd bij kunnen neerleggen dat de partij van de tegenstander wint. Alleen doet de populist Trump er alles aan om die consensus te vernietigen.”

Oorlog

Buruma schreef het boek The Churchill Complex waarin hij de naoorlogse ‘special relationship’ tussen Amerikaanse presidenten en Britse premiers beschrijft. Hij is uiterst negatief over de huidige president van de VS. Het enige positieve is dat Trump zich terugtrok uit een aantal oorlogen, aldus Buruma. “Voor de rest gelooft Trump in niets, behalve dan in zijn eigen macht. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ook hij in staat is tot het ontketenen van een catastrofale oorlog, zeker als die hem persoonlijk goed zou uitkomen. Ik heb er dus niet veel vertrouwen in dat Trump dé leider is die Amerika zal redden van nieuwe zinloze oorlogen. Churchill en Roosevelt ijverden voor internationale samenwerking; onder Johnson en Trump is het ieder voor zich. Dat is zeer gevaarlijk.”

Fraude

Buruma gelooft zelfs dat Trump in het Witte Huis zou durven blijven zitten als hij de verkiezingen verliest. “Als Joe Biden met een heel kleine meerderheid wint, is dat scenario zeer reëel. Als Trump het resultaat kan aanvechten via rechters die sympathie voor hem hebben, lukt hem dat waarschijnlijk nog ook. De kans dat hij met dekking van het leger zal proberen een staatsgreep te plegen, acht ik dan weer zeer klein.”

“Wat ik zeer zorgwekkend vind, is zijn retoriek over mogelijke verkiezingsfraude via stemmen met de post. ‘Als ik verlies, is dat een gevolg van fraude door mijn tegenstanders’, verkondigt hij. Zo ondermijnt hij bij zijn eigen aanhangers doelbewust het vertrouwen in het hele kiessysteem.”

Toekomst

De historicus is pessimistisch over de toekomst. “De wereld heeft altijd gekampt met problemen en crisissen. Ook elke mens wordt in zijn eigen leven geconfronteerd met de nodige kommer en kwel. Maar de tijd waarin we nu leven is met de dreigende klimaatverandering op de achtergrond wellicht toch een van de somberste periodes voor wie na de oorlog geboren is. Erg optimistisch ben ik dus eerlijk gezegd niet.”