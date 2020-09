Geert Wilders profiteert van corona

Aan de vooravond van Prinsjesdag is de VVD nog altijd veruit de grootste partij in de peilingen. De partij van premier Rutte staat in de Peilingwijzer op 38 tot 42 zetels, net zo veel als aan het begin van de zomer.

De PVV is in opmars en staat op 16 tot 20 zetels,4 zetels meer dan in mei.

De partij van Geert Wilders staat daarmee duidelijk weer op de tweede plaats. Wilders heeft zich vanaf het begin van de pandemie tegen de regering gekeerd. Eerst omdat er te soft werd gereageerd, toen omdat de maatregelen te streng waren, en steeds met het pleidooi de mensen in de zorg beter te betalen

De partijen daarachter liggen dicht bij elkaar.Het CDA staat op 12-16,GL op 13- 15 en D66 en de PvdA beide op 11-15. Achter hen volgen Forum voor Democratie (8-12) en de SP (8-11).

De ChristenUnie staat op 6-8 zetels.