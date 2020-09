Trump wil het coronavirus bestrijden met ‘groepsmentaliteit’

President Trump zei opnieuw dat het coronavirus vanzelf verdwijnt, met of zonder vaccin. Deze keer noemde hij ‘groepsmentaliteit’ als beste aanpak.

Trump deed zijn uitspraken dinsdag tegen George Stephanopoulos tijdens een uitzending van ABC News. “Met de tijd gaat het virus weg. Je ontwikkelt groepsmentaliteit. Het wordt door de groep ontwikkeld en dat is wat er gebeurt,” klonk het vaag. “Dat gaat zeker gebeuren, maar met een vaccin gaat het denk ik heel snel weg.”

Trump verwarde ‘groepsmentaliteit’ met ‘groepsimmuniteit’. Ten eerste is het nogal wat dat hij na een half jaar coronacrisis nog steeds niet op het woord groepsimmuniteit kan komen. Ten tweede wordt de strategie door zo ongeveer iedereen die er verstand van heeft beschouwd als een heel slecht plan. Groepsimmuniteit, waarbij de pandemie stopt doordat heel veel mensen door besmetting immuun zijn geworden, leidt zo is de verwachting tot vele extra doden.

"It's going to disappear" — Trump is still absurdly insisting that the coronavirus will disappear on its own pic.twitter.com/YZq1JhOVbC

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse president het heeft over ‘groepsmentaliteit’.

Because no one around him *ever* corrects him, this is at least the third time Trump has spoken of the pandemic strategy of "herd mentality." He said it at coronavirus task force briefings on April 1 and April 17 – and repeats it five months later, because there is no learning. https://t.co/loUCq76zxw pic.twitter.com/YCvEM4D9da