Mondkapjes niet nodig in de zorg? Er was tóch gewoon schaarste

Mondkapjes waren bij kort contact niet nodig in de ouderenzorg, hield het RIVM lang vol. Nu blijkt dat de richtlijn toch was gebaseerd op schaarste, zoals kwade tongen vanaf het begin al beweerden,

Dat blijkt uit vragen van Nieuwsuur. Op 17 augustus wijzigde het RIVM stilzwijgend het advies over mondkapjes voor medewerkers in de ouderenzorg: ze zijn toch noodzakelijk, ook bij kort contact. Aan de wijziging ligt geen nieuw wetenschappelijk inzicht ten grondslag, zegt het RIVM. De eerdere richtlijn kwam voort uit schaarste.

Hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons zegt dat kort contact inderdaad het besmettingsrisico verkleint, maar dat gaat niet op voor de ouderenzorg. “Als je steeds kort bij veel verschillende patiënten langsgaat, heb je uiteindelijk bij elkaar genomen een langdurige blootstelling.” Volgens de hoogleraar kunnen zorgmedewerkers die ziek zijn geworden in die tijd het ministerie van Volksgezondheid aansprakelijk stellen.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat schaarste toch een rol lijkt te hebben gespeeld. “Om laaiend van te worden”, zegt Lilian Marijnissen van de SP. “Zo vaak hebben we gevraagd waarom niet al onze zorgverleners voldoende bescherming kregen. Nu komt uit: deze fout was natuurlijk toch gebaseerd op een tekort aan materialen.”

Dus zorgmedewerkers en patiënten zijn willens en wetens in gevaar gebracht? Schandalig”, zegt ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver. “Liegen over veiligheidsrisico’s is onacceptabel.”