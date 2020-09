Trump ligt ineens voor in een paar belangrijke swing states: hoe kan dat?

Hoe hard moet je falen voor de Amerikaanse kiezer het vertrouwen in je verliest? 200.000 coronadoden zijn kennelijk niet genoeg. In twee belangrijke swing states, Florida en Arizona, ligt president Trump nu nipt voor op zijn rivaal, de Democraat Joe Biden.

Volgens het laatste kiezersonderzoek van Washington Post en ABC News ligt Trump 4 procentpunten voor in Florida en 1 procent in Arizona, schrijft de Volkskrant. Het verschil is wel zo klein dat er geen al te grote conclusies vallen te trekken, maar wel deze: het is nog geen gelopen race voor Biden.

Het zijn vooral economische zorgen die de zittende president in de kaart spelen. Uit het kiezersonderzoek blijkt dat kiezers in Florida 11 procent en in Arizona 15 procent meer vertrouwen hebben in Trumps vermogen om de economie te redden dan in Biden. De Democratische presidentskandidaat is wel beter in het bedwingen van de corona-uitbraak, denken de kiezers, maar de economie is voor hen het belangrijkste thema.

In de landelijke peilingen ligt Biden overigens nog steeds 6 tot 10 procent voor, maar door het Amerikaanse kiesstelsel is het bij een klein verschil belangrijker wie de swing states wint dan wie er in absolute zin meer stemmen heeft.