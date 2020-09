‘Vote him Out’: spreekkoren tegen Trump bij baar rechter (video)

Donald Trump en zijn vrouw Melania waren vandaag bij de baar van de gestorven oprechter Ruth Bader Ginsburg . De rechter ligt opgebaard boven aan de trappen van het Hooggerechtshof.

Toen omstanders in de gaten kregen dat Trump daar was stegen er spreekkoren op. “Vote Him Out”. En “Honor het Wish”. Dat laatste gaat over de wens die de rechter vlak voor haar overlijden uitsprak dat haar opvolging zou wachter tot na de presidentsverkiezingen

For the second time in nearly a week, President Trump stepped outside of the bubble of his rallies. It didn't go well. pic.twitter.com/U6Gg4FbdUq