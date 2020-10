Waarom het kabinet toch zwicht voor de mondkapjes

Koppig blijven RIVM en regering volhouden dat mondkapjes eigenlijk weinig nut hebben. Maar vooruit, als het volk het wil, dan moet het maar. Dat lijkt zo’n beetje waar het ‘dringende advies’ om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte, op is gebaseerd.

,,Het is een opmerkelijke draai”, zegt politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Als een van de laatste landen van Europa en ruim een half jaar na het uitbreken van de crisis gaat Nederland toch overstag. ,,Het kabinet en de adviseurs geloven nog steeds niet heel erg in het nut van mondmaskers. Maar in de samenleving neemt de roep om mondkapjes toe, daardoor ook in de Tweede Kamer“, zegt Boom in Nieuws en Co op NPO Radio 1. ,,Het motto van het kabinet is nu: als iedereen het wil, dan doen we het maar.”

Lange weg

De mondkapjesdiscussie heeft een lange weg afgelegd. Op 1 april zei Jaap van Dissel nog: “Als u een mondkapje op zou doen dan zou dat geen bescherming bieden, dat hebben we steeds gezegd en dat is nog steeds het standpunt.” De belangrijkste adviseur van het kabinet heeft het dan nog over schijnveiligheid: we zouden ons veilig wanen met een mondkapje op en daardoor minder afstand houden. Eigen onderzoek weerlegde dat argument echter. We worden niet onvoorzichtiger. Sterker nog, er lijkt een waarschuwend effect uit te gaan van de kapjes.

Openbaar vervoer

In april luidt het advies van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) al dat mondkapjes mogelijk helpen in openbare ruimtes. Het is voor Duitsland genoeg om ze verplicht te stellen in het openbaar vervoer. Rutte zegt die maand: ,,We zien wetenschappelijke inzichten soms verschuiven. Op dit moment zeggen onze deskundigen: het is niet nodig.”

Dat verandert al op 6 mei als bekend wordt dat vanaf 1 juni ook in het Nederlandse ov een mondmasker verplicht wordt. Van Dissel blijft al die tijd kritisch en zegt dat de kapjes hooguit 5 tot 10 procent van de besmettingen tegenhouden in het ov.

Toenemend bewijs

Ondertussen wijzigt ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar standpunt: mondkapjes zijn wel nuttig in de openbare ruimte. Het Amerikaanse RIVM gaat in juni nog een stap verder en noemt de bedekking van neus en mond een van de krachtigste wapens tegen het virus. Deze week in Nieuwsuur zei Amerika’s bekendste corona-adviseur, Anthony Fauci, nog over Jaap van Dissel: “Ik zou hem vragen te kijken naar de snel toenemende hoeveelheid data over het belang en de effectiviteit van gezichtsmaskers.”

Maar Van Dissel is nog niet overtuigd. ,,Waarschijnlijk helpen mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen”, staat er vooralsnog op de RIVM-website.