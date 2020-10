Baudet dacht dat hij gedrogeerd was bij lijsttrekkersdebat

Op vrijdag 9 februari 2018 debateerde Thierry Baudet in De Balie in een debat met de lijsttrekkers van alle partijen. Het debat ging niet goed en dat moest aan iets anders liggen dan aan hemzelf, wist Baudet.

Volgens een boek dat vandaag over Baudet verschijnt – Mijn meningen van de journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen – verdacht hij het glas water dat voor hem klaar stond. .



,,Ik ben gedrogeerd”, zou Baudet hebben geroepen. ,,Ze hebben wat in mijn glas gedaan.”

Otten, die voor het boek geïnterviewd werd, wist niet of hij het moest geloven. Hij reed Baudet wel meteen naar het ziekenhuis om Baudets bloed en urine te laten onderzoeken op sporen van middelen. In afwachting van de uitslag zouden ze naar het partijhoofdkwartier zijn gegaan en daar nog een fles wijn hebben gedronken. Toen de uitslag kwam, was deze negatief: van gif was geen sprake.

Overigens stond Baudet niet op de juiste plek op het podium tijdens het debat schrijft het AD. Hij was dus niet gaan staan bij het glas water dat voor hem was bestemd. Hij had plaatsgenomen achter de katheder van Denk-leider Kuzu. Medewerkers van De Balie hielden het er later op dat er een restje vaatwasmiddel in het glas kan hebben gezeten.

Otten: ‘Hij had dat debat dramatisch slecht gedaan. En dus gaf hij dat glaasje de schuld. Want het ligt nooit aan hemzelf.’ Baudet wil niet reageren.