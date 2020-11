Waarom het voor de Democraten veel moeilijker is om de verkiezingen te winnen

De overwinning kan Joe Biden bijna niet meer ontgaan, maar toch zijn de Democraten er niet gerust op. En dat is niet alleen omdat je met Trump nu eenmaal niets zeker weet, het komt ook door het Amerikaanse kiesstelsel, legt historica Sophie De Schaepdrijver uit in Knack.

Echte Amerikanen

De hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Pennsylvania State University woonde 23 jaar in de VS en is tijdelijk terug in België. “Het Amerikaanse kiessysteem is ontworpen om staten met een grote, diverse en stedelijke bevolking minder gewicht te geven. In 2016 verloor Hillary Clinton, terwijl ze 3 miljoen stemmen meer had gekregen dan Trump. Het is voor Democraten gewoon veel moeilijker om presidentsverkiezingen te winnen,” vertelt ze in een interview met het Vlaamse opinieblad.

Maar er is volgens De Schaepdrijver nog een tweede nadeel voor de Democraten. “De Republikeinen kunnen zich een veel harder en polarisender discours veroorloven. Ze kunnen de ‘echte’ Amerikanen uitspelen tegen de ‘stedelijke elites’. Ze kunnen gemakkelijker mikken op de witte stemmen uit dunbevolkte gebieden, die in de einduitslag zwaarder wegen. Democraten kunnen en willen de steden en het zogenaamde heartland niet tegen elkaar uitspelen.”

Empathische Biden

De Schaepdrijver is overigens behoorlijk content met Biden als presidentskandidaat. “Had ik zelf liever een andere kandidaat gezien? Natuurlijk. Maar ik vind Biden eigenlijk geen slechte keuze. Hij is een man – dat helpt altijd – met een volkse touch, die zeer empathisch overkomt. Hij heeft persoonlijke tragedies meegemaakt, waarover hij op een pakkende manier kan vertellen. Amerikanen zijn daar gevoelig voor. En hij is natuurlijk voldoende centrist om bejaarden in Florida, werkloze mijnwerkers uit Pennsylvania en gematigde Republikeinen aan te spreken.”

Zijn leeftijd, Biden is 77, vindt ze geen issue. “Mijn moeder is 83, en ik zou haar zo de leiding van ons land toevertrouwen. Ik vind dat totaal geen issue. De Europese welvaartsstaat na de Tweede Wereldoorlog is grootgemaakt door mannen als Konrad Adenauer, Léon Blum, Clement Attlee en Alcide De Gasperi. Die waren zelfs in de Eerste Wereldoorlog al te oud om mee te mogen vechten. Het staat nergens geschreven dat een staatshoofd jeugdig en atletisch moet zijn.”

Als Biden president wordt, is niet meteen alles goed. “Maar een overwinning voor Biden is een nederlaag voor het platte cynisme, en dat zou een goede zaak zijn voor de hele wereld. Niet dat we dan opeens ontwaken in één grote musical vol zang, dans en liefde. Maar het zou toch een overwinning van het fatsoen zijn.”

Monster

Trump doet menig Democraat terug verlangen naar George Bush, die andere rampzalige Republikeinse president. Aan Bush, bevriend met Michelle Obama, kleeft ergens nog iets vriendelijks. “Dat toch-wel-sympathieke is ondenkbaar bij de Trumps. Bush was een verschrikkelijke president, die diepe en blijvende schade heeft aangericht. Maar hij was geen monster. Ongelooflijk eigenlijk, hoe laag we de lat aan het leggen zijn. Het kan wel tellen als steunbetuiging: stem op onze kandidaat, want hij is geen monster,” aldus De Schaepdrijver tot slot.

Het is de moeite waard om het hele interview te lezen.