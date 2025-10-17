Miljoenen mensen kunnen niet meer goed ruiken. En dat hebben ze zelf niet door

Het coronavirus mag dan verworden zijn tot een onschuldig kwaaltje, het heeft wel flinke schade aangericht: miljoenen mensen zijn deels hun reukvermogen kwijtgeraakt door het vervelende virusje, vaak zonder dat zelf te merken.

Dat Covid-19 het reukvermogen kan aantasten, is bekend. Het virus verstoort cellen en receptoren in de neusholte, waardoor mensen tijdelijk of blijvend reukblind worden of verminderd gevoelig voor geuren. Meestal herstelt dat na verloop van tijd, maar lang niet altijd.

Onderzoekers testten het reukvermogen van bijna 3000 mensen die Covid-19 hebben gehad en vergeleken de resultaten met 569 mensen die niet besmet zijn geweest. Gemiddeld vonden de tests bijna twee jaar (671 dagen) na de eerste positieve coronatest plaats.

Van de Covid-groep dachten 1393 mensen dat hun reukvermogen was aangetast en bij 80 procent bleek dat inderdaad het geval. Maar opvallender: van de 1.563 deelnemers die géén klachten meldden, had toch 66 procent een meetbaar verlies van reukzin.

“Onze bevindingen bevestigen dat mensen met een coronaverleden een verhoogd risico hebben op een verzwakt reukvermogen, een probleem dat nog altijd sterk wordt onderschat”, zegt internist Leora Horwitz van de New York University Grossman School of Medicine.

Ook onder de mensen zonder bekende Covid-infectie bleken de resultaten opvallend: 60 procent had een verminderde reukzin. Volgens de onderzoekers is dat mogelijk omdat een deel van hen ongemerkt besmet is geweest.

Miljoenen mensen met ‘stille’ reukstoornis

Als de gevonden patronen wereldwijd gelden, zou dat betekenen dat miljoenen mensen na corona een verminderd reukvermogen hebben zonder het zelf te weten.

De onderzoekers schrijven: “Onze resultaten bevestigen eerdere aanwijzingen dat SARS-CoV-2 samenhangt met langdurige reukstoornissen en dat patiënten hun geurverlies vaak onderschatten.”

Waarom zoveel mensen hun reukverlies niet opmerken, is nog niet duidelijk. Mogelijk is er schade in hersengebieden die het bewustzijn van geurprikkels reguleren, waardoor mensen simpelweg niet doorhebben dat hun neus minder goed werkt.

Een verstoord reukvermogen is niet alleen vervelend omdat eten minder lekker smaakt of bloemen minder geurend lijken. Het kan ook gevaarlijk zijn: je ruikt geen gaslek, geen rook of bedorven voedsel. Bovendien is geur nauw verbonden met cognitie en geheugen en langdurig reukverlies wordt in verband gebracht met aandoeningen als Alzheimer.