ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

10 signalen die kunnen wijzen op kanker

gezondheid
door Nina van der Linden
vrijdag, 17 oktober 2025 om 12:45
ANP-534332802
Kanker is de ziekte die we misschien wel het meeste vrezen. Maar als je er op tijd bij bent, is er vaak wel iets aan te doen. De Stichting tegen Kanker uit Brussel wil daarom meer bewustwording creëren: bij sommige klachten kun je beter meteen naar de dokter. 
De oncologen sommen tien alarmsignalen op die mogelijk een teken zijn van kanker. Het gaat om symptomen die wel minstens twee weken of langer moeten aanhouden of die terugkeren.
1. Langdurige heesheid of hoesten, vooral bij rokers en ex-rokers
2. Moeilijk kunnen slikken, vooral rokers en drinkers zijn gewaarschuwd
3. Aanhoudende veranderde stoelgang. Denk aan constipatie of diarree of afwisseling daarvan
4. Moeite met plassen, geldt met name voor mannen
5. Moe zijn, kilo's afvallen of koorts zonder reden
6. Onverwacht bloedverlies, bijvoorbeeld in de urine, ontlasting of speeksel
7. Knobbeltjes of zwellingen ergens op je lichaam
8. Vrouwen moeten letten op veranderingen in de borsten, bijvoorbeeld een samentrekking van de huid, pijn, roodheid
9. Gekke pigmentvlekken of andere plekjes op de huid die veranderen
10. Wondjes die niet genezen
Bron: De Telegraaf

Lees ook

Experimenteel 'supervaccin' stopt verschillende vormen van kanker (maar voorlopig enkel in het lab)Experimenteel 'supervaccin' stopt verschillende vormen van kanker (maar voorlopig enkel in het lab)
Alarmerend: steeds meer jonge mensen krijgen kanker en we weten niet waaromAlarmerend: steeds meer jonge mensen krijgen kanker en we weten niet waarom
Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuldRoken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-539010249

Schandalig: Nederland hoort bij grootste exporteurs van producten met verboden pesticiden

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

ANP-539037728

Peiling: Opmars D66, PVV en GL/PvdA vallen verder terug

ANP-538953358

Doodsoorzaak Diane Keaton (79) bekend

Loading