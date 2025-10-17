10 signalen die kunnen wijzen op kanker

Kanker is de ziekte die we misschien wel het meeste vrezen. Maar als je er op tijd bij bent, is er vaak wel iets aan te doen. De Stichting tegen Kanker uit Brussel wil daarom meer bewustwording creëren: bij sommige klachten kun je beter meteen naar de dokter.

De oncologen sommen tien alarmsignalen op die mogelijk een teken zijn van kanker. Het gaat om symptomen die wel minstens twee weken of langer moeten aanhouden of die terugkeren.

1. Langdurige heesheid of hoesten, vooral bij rokers en ex-rokers

2. Moeilijk kunnen slikken, vooral rokers en drinkers zijn gewaarschuwd

3. Aanhoudende veranderde stoelgang. Denk aan constipatie of diarree of afwisseling daarvan

4. Moeite met plassen, geldt met name voor mannen

5. Moe zijn, kilo's afvallen of koorts zonder reden

6. Onverwacht bloedverlies, bijvoorbeeld in de urine, ontlasting of speeksel

7. Knobbeltjes of zwellingen ergens op je lichaam

8. Vrouwen moeten letten op veranderingen in de borsten, bijvoorbeeld een samentrekking van de huid, pijn, roodheid

9. Gekke pigmentvlekken of andere plekjes op de huid die veranderen

10. Wondjes die niet genezen