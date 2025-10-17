Diep in de aarde bevindt zich een andere planeet

Onderzoekers hebben sporen ontdekt van de aarde zoals ze bestond vóór de maan werd gevormd; het is als het ware een planeet binnen onze planeet.

Onderzoekers van het Carnegie Institution for Science hebben kalium-40, een zeldzame vorm van het element kalium, gemeten in gesteenten uit verschillende bronnen. Dit isotoop ontstond tijdens de geboorte van ons zonnestelsel en komt in verschillende hoeveelheden voor in meteorieten. Door de verhoudingen te vergelijken, kunnen wetenschappers achterhalen waar het bouwmateriaal van een planeet vandaan komt.

De onderzoekers analyseerden 41 monsters. Deze lopen uiteen van oude gesteenten van meer dan 3,5 miljard jaar oud tot moderne lava van vulkanen op Hawaï en het eiland La Réunion. Tot hun verrassing ontdekten ze dat sommige monsters een opvallend tekort aan kalium-40 hadden. Dit was het geval in zowel de oudste gesteenten ter wereld als in moderne lava van bepaalde oceaaneilanden.

Botsing met een andere planeet

Deze vondst vertelt ons veel over het verleden van de aarde. Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden botste een object ter grootte van Mars met de jonge aarde. Deze gigantische klap vormde de maan en voegde nieuwe materialen toe aan onze planeet. Wetenschappers dachten altijd dat alles daarna goed gemengd raakte, maar deze nieuwe metingen tonen aan dat delen van de oorspronkelijke aarde bewaard zijn gebleven.

Deze oude brokstukken overleefden miljarden jaren in de diepste lagen van de aardmantel. Af en toe stijgen ze omhoog via hete stromen gesmolten gesteente die vulkanen voeden op plekken zoals Hawaï. Daardoor kunnen wetenschappers nu een chemische vingerafdruk vinden van een wereld die allang verdwenen leek.