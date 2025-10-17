Vergeet je twintigerjaren: volgens de wetenschap bereik je pas op deze leeftijd je piek

Wanneer bereik je eigenlijk een hoogtepunt in het leven? De meeste mensen denken aan hun twintigerjaren, wanneer je lichaam het sterkst is en je brein razendsnel werkt. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het antwoord veel genuanceerder is.

Wetenschappers van de University of Western Australia en de University of Warsaw hebben onderzocht wanneer mensen optimaal functioneren door maar liefst zestien verschillende eigenschappen te combineren. Ze keken naar intelligentie, maar ook naar persoonlijkheidskenmerken, emotionele intelligentie, moreel inzicht en besluitvaardigheid.

Het onderzoek bracht gegevens samen uit verschillende studies met duizenden deelnemers. Voor elke eigenschap berekenden de onderzoekers hoe die verandert met de leeftijd, van 18 tot 85 jaar. Vervolgens creëerden ze een totaalscore die alle capaciteiten samenvoegt.

Piek komt later dan je dacht

En nu komt het onverwachte antwoord. Beide modellen die ze testten lieten zien dat mensen hun piek bereiken tussen de 55 en 60 jaar. Dat is veel later dan de meeste mensen zouden verwachten.

De verklaring is echter simpel: hoewel bepaalde cognitieve vaardigheden zoals redeneren en geheugen inderdaad afnemen met de leeftijd, verbeteren andere cruciale eigenschappen juist flink. Je woordenschat groeit tot in je zestigerjaren, je emotionele intelligentie neemt toe tot je veertigerjaren, je financiële kennis blijft stijgen tot je zeventigerjaren en ook je morele inzicht en emotionele stabiliteit blijven doorgroeien tot laat in je volwassen leven.

Ideale leeftijd voor politiek

Dit verklaart waarom mensen in hun late vijftigerjaren vaak het meest succesvol zijn in hun carrière, de hoogste inkomens verdienen en gekozen worden tot politieke leiders. Ze hebben dan de beste balans tussen verschillende vaardigheden.

De onderzoekers concluderen dan ook dat voor belangrijke leiderschapsrollen mensen waarschijnlijk tussen 40 en 65 jaar het meest geschikt zijn. Jonger dan 40 missen ze de levenservaring, ouder dan 65 beginnen de afnemende cognitieve capaciteiten te domineren.