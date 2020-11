Opnieuw zijn de swing states van de ‘Blue Wall’ doorslaggevend

Het is bepaald niet de landslide overwinning voor Joe Biden geworden waar we op hoopten, sterker nog, het wordt heel spannend. Net als vier jaar geleden zal de Blue Wall beslissend zijn.

Deze (voormalige) blauwe muur bestaat uit de achttien staten in het noordoosten en westen van het land. De afgelopen decennia gingen ze traditiegetrouw naar de Democraten. Maar vier jaar geleden wist Trump Michigan, Pennsylvania en Wisconsin te winnen. Deze staten spelen daarom nu een sleutelrol.

Ook dit jaar is het close, maar volgens CNN staat Trump zowel in Michigan als in Wisconsin én Pennsylvania voor, terwijl 70 tot 80 procent van de stemmen is geteld.

De definitieve uitslag zal vanwege het vele poststemmen in deze staten nog even op zich laten wachten. Die poststemmen zijn overwegend voor de Democraten dus kunnen het verschil maken.

Michigan en Pennsylvania denken dat er pas vrijdag een uitslag is en ook Wisconsin zegt dat het vandaag niet gaat lukken om de winnaar te bepalen.

Hier kun je volgen hoe het er voor staat in de Battleground States.