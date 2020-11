Waarvoor Trump allemaal naar de rechter moet als hij verliest

Als Donald Trump de presidentsverkiezingen verliest, en daar ziet het wel naar uit, dan krijgt hij waarschijnlijk direct een aantal rechtszaken aan zijn broek, omdat zijn presidentiële onschendbaarheid wegvalt. Niet dat hij daar geen ervaring mee heeft: Trump is in zijn leven al bij meer dan 4000 rechtszaken betrokken geweest.

Na zijn aantreden werden er nog zestig tegen hem aangespannen, schrijft de Volkskrant.

Belastingaangiften

Trumps grootste probleem zijn z’n belastingaangiften. Inmiddels wist The New York Times te onthullen dat hij jarenlang nauwelijks inkomstenbelasting betaalde. En dat mag niet.

Andere schimmigheden op financieel gebied

Er zijn dubieuze banden met schuldeisers, zoals Russische oligarchen. Er is een voormalig zakenpartner die 15 miljoen dollar schadevergoeding eist, vanwege fraude en contractbreuk bij de overname van een hotel in Panama. Er is belangenverstrengeling vanwege presidentiële zelfverrijking via de Trump Organization.

Seksueel wangedrag

Dan zijn er nog de rechtszaken, die vrouwen tegen hem hebben aangespannen vanwege laster, aanranding en zelfs verkrachting. Zo is er de verhulling van betaald zwijggeld aan vrouwen die beweren een affaire met hem te hebben gehad, zoals playmate Karen McDougal.

Summer Zervos, die meedeed aan Trumps realityshow The Apprentice, beschuldigt Trump van aanranding. Twee andere vrouwen sleepten hem voor de rechter vanwege laster. Columniste E. Jean Carroll stelt dat Trump haar in de jaren negentig in een pashokje verkrachtte.

Mary Trump

Tenslotte is er nog de rechtszaak van Mary Trump, zijn nicht die een boos boek schreef. Zij beschuldigt Donald en andere familieleden ervan dat zij door hen een erfenis is misgelopen.