Bush tegen Obama tijdens eerste ontmoeting in Witte Huis: ‘Het is een hels karwei’

Dat de overgang van de ene Amerikaanse president naar de andere ook een stuk soepeler kan verlopen, laat Barack Obama zien in het eerste deel van zijn autobiografie. In ‘Een beloofd land’ vertelt hij onder meer over zijn ontmoeting met voorganger George W. Bush. in het Oval Office. AD.nl heeft een exclusieve voorpublicatie.

Dit schrijft Obama over zijn ontmoeting met Bush jr: “‘En,’ vroeg hij, ‘hoe voelt het?’ ‘Het is heel wat,’ antwoordde ik lachend. ‘Dat weet u vast nog wel.’ ‘Yep, inderdaad. Het lijkt alsof het gisteren was,’ zei hij en hij knikte met nadruk. ‘Weet je, het is een hels karwei waar je straks aan begint. Met niets te vergelijken. Je moet jezelf er gewoon aan herinneren dat je dankbaar mag zijn voor elke dag dat je dit meemaakt.”

“President Bush deed er alles aan om de elf weken tussen mijn verkiezing en zijn vertrek soepel te laten verlopen. Of dat kwam door zijn respect voor de functie, door wat hij van zijn vader had geleerd, door slechte herinneringen aan zijn eigen transitie (er waren geruchten dat sommige medewerkers van Clinton de letter w van de toetsenborden van hun computers hadden gehaald net voor ze vertrokken, zodat het moeilijk zou zijn om de naam George W. Bush te typen), of gewoon uit fatsoen: hij had de transitie prima laten voorbereiden.”

“De president en ik bespraken tijdens dat eerste bezoek een breed scala aan onderwerpen: de economie en Irak, de media en het Congres. En hij bleef daarbij voortdurend zichzelf, met zijn schertsende en enigszins ongedurige karakter. Hij gaf me zijn onomwonden mening over een aantal buitenlandse leiders, waarschuwde me dat mensen in mijn eigen partij me uiteindelijk de meeste hoofdbrekens zouden bezorgen, en stemde er vriendelijk mee in om nog voor de inauguratie een lunch te organiseren voor alle nog in leven zijnde presidenten.”