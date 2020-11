Vriendin vertelt over Ivanka Trump: “Ze walgde van boek over arme mensen”

Ivanka Trump probeerde de afgelopen vier jaar wanhopig het imago van haar vader wat op te poetsen door hier en daar een progressief, vleugje feministisch en soms zelfs sympathiek standpunt in te nemen. Een van haar voormalige beste vriendinnen Lysandra Ohrstrom maakt echter duidelijk dat de appel niet ver van de boom is gevallen.

De journaliste groeide op met Ivanka. Ze gingen naar dezelfde meisjesschool in de sjieke Upper East Side in Manhattan. In een stuk in Vanity Fair doet ze een boekje open over de wonderlijke uitspraken van Trumps dochter.

Boekentip

De twee vriendinnen wisselden regelmatig boekentips uit. Ohrstrom adviseerde Empire Falls, een boek dat in 2001 de Pulitzer Prize won over de moeilijkheden van een restauranteigenaar in een arm stadje. Ivanka reageerde met: “Ly, waarom adviseer je me een boek over fucking arme mensen? Welk deel van je zou kunnen denken dat ik daarin geïnteresseerd ben?”

Ohrstrom die als journalist in Beiroet werkte toen het daar slecht ging, kreeg niets dan commentaar van Ivanka. “Ze mailde me regelmatig: wanneer kom je terug naar New York? Je wordt verplaatst. Ik herinner me dat ze de enige persoon was die ik kende die niet vroeg hoe de oorlog was.”

Marxist

Een andere herinnering van de ooit zo goede vriendin ging over een discussie over de huizenprijzen in New York. Ohrstrom zei iets over betaalbare woningprojecten, waar Ivanka niets mee te maken wilde hebben. “Ze zei: Ly, ik kan over dit soort dingen niet meer met je praten. Je bent echt een Marxist geworden.”

Maar ook op persoonlijke belangstelling hoefde Ohrstrom niet te rekenen. Toen ze vlak na het huwelijk van Ivanka en Jared Kushner in 2009 aan een nieuwe baan begon, hoorde ze niets van haar vriendin. “Ik verwachtte dat mijn beste vriendin wel een keer zou vragen hoe het was. Na een paar weken vroeg ik waarom ze dat niet had gedaan. Ze zei alleen maar: Ik heb het echt te druk voor dit soort onzin.”