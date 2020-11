Zoon van Trump besmet

Don Trump jr., de luidruchtige zoon van de president, is besmet met corona en is in quarantaine.

Don is niet de eerste patiënt van de familie. Eerder waren al zijn vader, zijn stiefmoeder en zijn halfbroertje Bannon besmet.

Ook advocaat Guiliani is in quarantaine, omdat zijn zoon besmet is. Zijn zoon is een medewerker van de president. In diens naaste cirkel zijn al tientallen mensen besmet geraakt.

Ze zijn in groot gezelschap. Alleen al gisteren werd de besmetting geconstateerd van meer dan 200.000 Amerikanen