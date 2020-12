CDA-ers: “Met Hugo wordt het niks”

Binnen het CDA wordt steeds sterker getwijfeld over de vraag of de partij de verkiezingen in kan met Hugo de Jonge als lijsttrekker. Volgens De Telegraaf is er sprake van een groeiend ongenoegen. “Met Hugo wordt het niks”, zegt een prominent. Hugo de Jonge zou ’te weinig gezag’ hebben en het CDA zou ’op het ravijn af gaan.’

Volgens Kamerlid Martijn van Helvert gaat het ’stroef’. „Heel spannend”, zegt dijkgraaf Hein Pieper, de voormalig voorzitter van de machtige afdeling Overijssel, op de vraag of hij denkt of Hugo de Jonge de verkiezingsrace wel volhoudt. „Die spanning is er wel. Ik denk soms: jongen, wat heb je veel te verstouwen.”

Alles wat mis gaat rond corona kleeft al snel aan de minister, die met zijn flamboyante schoenen en zonnebankgloed voor een deel van de achterban toch al even wennen is na zijn voorgangers Van Agt, Lubbers, Balkenende en Buma.

Zou het CDA de sterren van de hemel spelen in de peilingen, dan zou je er niemand over horen. Maar de partij staat op verlies. Voor het op de kaart zetten van het CDA lijkt De Jonge het te druk te hebben, wat de achterban nerveus maakt. Binnen het CDA zwelt kritiek aan die begint te lijken op het zagen aan de stoelpoten van de prille partijleider.