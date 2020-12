Nummer 9 op GroenLinks-lijst weer in opspraak. Nu vanwege demonstratie met hakenkruizen

Kauthar Bouchallikht was in 2014 aanwezig bij een demonstratie waar borden met antisemitische leuzen en hakenkruizen werden gedragen. De nummer 9 op de kieslijst van GroenLinks kwam eerder in opspraak vanwege haar vicevoorzitterschap van Femyso, een jongerenorganisatie gelieerd aan de omstreden Moslimbroederschap.

Geen Stijl kwam gisteren met een foto waarop Bouchallikht te zien is te midden van andere demonstranten, die protesteren tegen geweld van Israël in de Gazastrook en de vergelijking maken met Nazi-Duitsland.

‘Ongelooflijk pijnlijk’ noemt het kandidaat-Kamerlid haar aanwezigheid bij de demonstratie. “De vergelijking tussen Israël en nazi-Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta”, schrijft ze. “Had ik direct weg moeten gaan? Ja. Natuurlijk. Als twintigjarige student heb ik dat op dat moment totaal niet goed ingeschat. Dat is ontzettend stom en daar baal ik enorm van.”

Klaver reageerde: “Ik heb haar daarnaar gevraagd en zij zegt zich daarvan niet bewust te zijn geweest. Ik heb het schaamrood op haar kaken gezien en ze neemt onomwonden afstand van dit soort boodschappen.” Ook over de banden van Femyso, waar Bouchallikht vicevoorzitter was, met de Moslimbroederschap, deed Klaver eerder opvallend luchtig.