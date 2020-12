“Duitsers zijn niet braver, ze houden ook feestjes”

In Nederland zitten we nu in een strenge lockdown, omdat het te veel mensen niet lukte om zich aan de coronaregels te houden. Hoe is de situatie nu in Duitsland, vroeg de Volkskrant aan correspondent Sterre Lindhout.

Feestjes

“In grote lijnen lijkt de situatie op elkaar. Wat beide landen niet meer wilden – zware maatregelen – gaat toch gebeuren. Scholen, niet-essentiële winkels, kinderdagverblijven, ook hier gaan ze allemaal dicht,” vertelt ze. “In Duitsland kunnen de accenten per deelstaat verschillen. Dat levert wel grappige verschillen op. In Berlijn vinden ze boekwinkels ‘geestelijke tankstations’. Die mogen dus opblijven.”

Net als Nederlanders hielden ook Duitsers zich de afgelopen tijd minder goed aan de coronamaatregelen. “Je zag tijdens de semi-lockdown van afgelopen maand dat mensen de maatregelen niet zo serieus namen als in het voorjaar. De Duitsers zijn wat dat betreft niet braver dan de Nederlanders. Ze gaan ook naar de winkels, en houden feestjes. Het is weer ouderwets hutjemutje op de stations. Dat was in het voorjaar echt anders.”

Merkel

Over bondskanselier Angela Merkel zijn de Duitsers meer dan tevreden. “Buiten het anti-coronadeel van de bevolking, vindt iedereen haar sterk in de communicatie. Het helpt dat ze aan het eind van haar periode als bewindsvrouw zit. Ze hoeft niet herkozen te worden en zit stevig in het zadel.”

“Wat je merkt is dat ze het gehad heeft met mensen die zich niet aan de regels houden. Hoe kan het zo zijn, vraagt ze zich in dat soort toespraken af, dat de een zich over de kop werkt in de zorg en de ander vrolijk glühwein staat te drinken? Ze nam in die speech ook een zijpad naar haar tijd in de DDR. Merkel was expres natuurkunde gaan studeren, zei ze, omdat harde natuurwetenschappelijke feiten niet te veranderen zijn. Zo beargumenteert ze heel inhoudelijk waarom je de wetenschap moet vertrouwen en niet de anti-coronageluiden.”