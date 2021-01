Bas Heijne: ‘We worden nu eenmaal niet door genieën bestuurd’

Essayist Bas Heijne verbaast zich over alle kritiek op regeringen. Wat hadden we dan gedacht? “Overal zijn dit jaar verschillende fouten gemaakt, door iedereen. Ook dat is een belangrijke les. Je kunt nu op Twitter voortdurend op de falende overheid gaan schelden, maar je moet wel in je achterhoofd houden dat we nu eenmaal niet door genieën bestuurd worden. Dat wisten we toch al?, ” zegt hij in een interview met De Morgen.

“Deze mensen worden ook geconfronteerd met zulke complexe uitdagingen waardoor in de maatregelen allerlei onrechtvaardigheden sluipen – de een mag iets wel, de ander niet. In plaats van steeds weer wijzen naar landen die het beter zouden doen, of juist veel slechter, zou ik zeggen: ieder land komt in deze crisis op zijn eigen wijze zichzelf tegen. Ieder land ontdekt nu zijn zwakke punten, zoals ieder individu, ook ikzelf, ontdekt waar hij goed tegen bestand is en waartegen minder of helemaal niet. Doe daar iets mee, leer daarvan.”

“Sommige wetenschappers lopen ook een beetje naast hun schoenen, als je iedere dag op televisie komt, ga je je vanzelf uitspreken over maatschappelijke kwesties die buiten je bevoegdheid en expertise liggen. Dat laatste geldt overigens ook voor de mondige burger, die in Nederland vooral op zijn eigen verantwoordelijkheid werd aangesproken. Bijna iedereen waant zich inmiddels in meer of mindere mate expert, of het nu gaat over het nut van het mondkapje of van vitamine D. Vroeger claimde men hogere kennis vanuit ideologie of geloof, tegenwoordig doet zelfs het grootste dwaallicht een beroep op de ‘wetenschap’. Er wordt niet gezegd: ‘ik wil geen vaccin omdat God het niet wil’, maar ‘omdat ik op het internet ‘feiten’ ontdekt heb’.”