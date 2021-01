Hiddema toch geen lijstduwer Forum voor Democratie

Hij heeft er nog eens over nagedacht, maar bij nader inzien wil Hiddema niet op de lijst van Forum. Hij is er achter gekomen dat Forum populistisch is en Thierry een populist.

Hij stapte op toen de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische.

Toen Baudet na een intern referendum toch weer partijleider werd, stelde hij zich alsnog beschikbaar als lijstduwer. Maar daar komt hij nu van terug. In een aan Baudet gericht bericht schrijft hij dat hij diens campagne “vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid” politiek irrelevant vindt. “Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”