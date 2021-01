Twitter hekelt hypocrisie Amerikaanse politie: “White privilege was nog nooit zo zichtbaar”

Op social media klinkt harde kritiek op het gebrekkige optreden van de politie bij de rellen voor het Capitool gisteravond. De vergelijking wordt gemaakt met de hardhandige aanpak van de Black Lives Matter-protesten.

Met verbazing keken mensen vanuit de hele wereld hoe Trumpaanhangers moeiteloos het Capitool binnendrongen. Waarom werden ze niet tegengehouden, vroeg iedereen zich af. Al snel wijzen mensen op de hypocrisie van de Amerikaanse politie. De vrijwel compleet witte menigte werd nauwelijks gehinderd bij hun aanval op het Capitool.

“Altijd interessant om te zien hoe witte demonstranten zo weinig tegenstand ondervinden als ze het Capitool bestormen met de vicepresident daar binnen, terwijl zwarte betogers nu dood voor het gebouw zouden liggen,” schrijft auteur Roxane Gay. “White privilege is nog nooit zo aangetoond als bij het Amerikaanse Capitool,” twitterde schrijver Ibram X Kendi.

Anderen wezen op het grote contrast tussen de handhaving bij het Capitool en de behandeling van demonstranten tegen politiegeweld. “Vreedzame betogers kregen pepperspray in hun gezicht, zodat Trump voor de foto een bijbel kon vasthouden voor een kerk,” twitterde Shannon Sharper, voormalige American football-speler, verwijzend naar een incident dat plaatsvond te midden van de protesten nadat George Floyd door de politie werd vermoord.

“Ik denk aan alle demonstranten die gewond raakten door rubberen kogels deze zomer, terwijl ze niets anders deden dan ‘lopen’,” zegt journalist Libby Watson. Anderen wijzen op de spijkerharde aanpak van mensen met een beperking, die eerder demonstreerden voor het Capitool.

Capitol during Capitol

BLM protests today pic.twitter.com/5NAcaIUsCq — Ricky Rocksteady (@RocksteadyRicky) January 6, 2021

Appears the “looting/shooting” rule doesn’t apply to everyone https://t.co/gxp2NQjHM2 — Adam Serwer 🍝 (@AdamSerwer) January 6, 2021

This is how Capitol police treated ADAPT activists for peacefully protesting their right to healthcare pic.twitter.com/A6b13MUazr — rebekah entralgo fernández (@rebekahentralgo) January 6, 2021