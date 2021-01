Man met de hoorns is ontevreden over het eten in de gevangenis

Jacob Chansley, ook bekend als Jake Angeli of de QAnon-sjamaan, verscheen gisteren telefonisch voor de rechter. Hij was heel beleefd tegen de rechter, maar hij heeft wel een klacht: het eten in de bajes is niet bereid op de manier waarop hij, als Sjamaan, wil eten. Hij zei tegen de rechter dat hij daarom sinds vrijdag niks meer heeft gegeten.

Chansley’s moeder, Martha, was maandag in de rechtszaal. Ze legde zijn dieet uit.

“Hij wordt erg ziek als hij geen biologisch voedsel eet – hij wordt letterlijk lichamelijk ziek”, zei Martha Chansley.

Volgens de horen man, die vaak te zien was op bijeenkomsten van zijn held Trump, heeft hij niets misdaad: de deur van het Capitaal stond op en hij is naar binnen gegaan. Dat lijkt hem geen misdrijf.

De rechter heeft de gevangenisautoriteiten opgedragen iets te doen aan het eten van Chansley