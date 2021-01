Zo ziet vaccinverdeling eruit: sommige landen kunnen hun bevolking wel vier keer vaccineren

Er is al veel gezegd en geschreven over de oneerlijke verdeling van de vaccins in de wereld, maar hoe zit het nu precies? Nou: de rijkere landen hebben meer dan 4,2 miljard vaccins opgekocht. En voor dit jaar zijn ze nu uitverkocht.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei daarover op het World Economic Forum in Davos: “De rijke landen hebben enorme hoeveelheden vaccins ingekocht, soms zo veel dat ze hun hele bevolking vier keer kunnen vaccineren.”

Canada is koploper. Het land heeft zoveel vaccins aangeschaft dat het de hele bevolking ruim vijf keer kan inenten. Het contrast is groot. Van slechts 4 van de 54 Afrikaanse landen is bekend dat ze überhaupt vaccins hebben ingekocht.

Kleine kanttekening: kijk je naar de aantallen besmettingen en doden dan liggen die in Noord-Amerika en Europa het hoogst. Zij hebben de vaccins dus ook het hardst nodig.

Als je het zo bekijkt, komt vooral Zuid-Amerika er slecht vanaf. Lisa Herzog van de Rijksuniversiteit Groningen, die meeschreef aan een advies over vaccinverdeling, zegt tegen de NOS: “Zuid-Amerika is ook hard getroffen. De meeste landen daar hebben niet dezelfde financiële middelen om vaccins in te kopen als Europa en Noord-Amerika. Maar het loopt niet zo erg uit elkaar als we van tevoren hadden verwacht.”

Toch als je dit kaartje van NOS op 3 bekijkt, ziet het er cru uit: Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld bijna drie vaccins per Brit en ook de Noren kunnen hun hele bevolking meer dan twee keer inenten.